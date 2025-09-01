Chapecoense e Vila Nova empatam em jogo com dois pênaltis e VAR protagonista

Times ficam no 2 a 2 na Arena Condá, em jogo eletrizante com gol no fim, expulsão no banco e muita polêmica com a arbitragem

O primeiro tempo na Arena Condá foi de grande domínio da Chapecoense. O time da casa pressionou muito e abriu o placar aos 40 minutos, com um belo chute de Rafael Carvalheira. O Vila Nova, que pouco produziu no ataque, contudo, conseguiu um empate improvável. Já nos acréscimos, o árbitro marcou um pênalti com o auxílio do VAR. João Vieira, então, cobrou com perfeição e empatou o jogo.

Chapecoense e Vila Nova empataram em 2 a 2 em um jogo eletrizante na Arena Condá, em Chapecó. A partida, que ocorreu na noite desta segunda-feira (1), foi válida pela 24ª rodada da Série B. Rafael Carvalheira e Walter Clar marcaram para a Chape enquanto João Vieira e Bruno Mendes deixaram tudo igual para o Vila. Com o empate, a Chapecoense chega aos 41 pontos e sobe para o terceiro lugar. Já o Vila Nova, com 34 pontos, cai para a oitava posição.

Na segunda etapa, o cenário da partida mudou, mas a emoção continuou. Aos 14 minutos, o árbitro marcou mais um pênalti, desta vez para a Chapecoense. O lateral Walter Clar cobrou com categoria e recolocou o time da casa na frente. A alegria da torcida, no entanto, durou pouquíssimo tempo. Apenas dois minutos depois, Bruno Mendes marcou para o Vila Nova e empatou novamente.

O jogo, então, ficou aberto e muito disputado, com chances para os dois lados. A partida também ficou marcada por muita polêmica e tensão até o fim. O árbitro, Fabio Augusto Sá Junior, por exemplo, precisou intervir diversas vezes. Ele, inclusive, expulsou o volante Eduardo Person, que estava no banco de reservas da Chapecoense, por reclamação.

Nos minutos finais, o VAR foi novamente o protagonista da noite. O árbitro chegou a marcar um terceiro pênalti, a favor da Chapecoense, mas anulou após a revisão. O jogo se estendeu até os 55 minutos, mas o placar, enfim, não se alterou mais. O empate, no fim das contas, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram em campo.

CHAPECOENSE 2×2 VILA NOVA

Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data: 01/09/2025

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Gols: Rafael Carvalheira, 40’/1ºT (1-0); João Vieira, 54’/1ºT (1-1); Walter Clar, 16’/2ºT (2-1); Bruno Mendes, 18’/2ºT (2-2)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Victor Caetano (Everton, 14’/1ºT), Eduardo Doma e João Paulo; Gabriel Inocêncio (Mailson, 39’/2ºT), Walter Clar, Bruno Matias e Rafael Carvalheira; Marcinho (Rubens, 40’/2ºT) e Neto Pessoa; Ítalo (Perotti, 21’/2ºT). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat (Nathan Melo, 0’/2ºT), Walisson Maia e Higor; João Vieira (Igor Henrique, 40’/2ºT), Jean Mota (Bruno Xavier, 0’/2ºT) e Dodô; Guilherme Parede (Júnior Todinho, 49’/2ºT) e Ruan Ribeiro; Romano. Técnico: Paulo Turra.

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartão amarelo: Ítalo, João Paulo, Eduardo Person (expulso), Mailson (CHA); Dodô, Tiago, Higor, João Vieira, Nathan Melo, Guilherme Parede (VIL)