Betis encaminha acerto com Antony, do Manchester United

Betis encaminha acerto com Antony, do Manchester United

Clube espanhol pagará 25 milhões de euros para ter brasileiro, que se destacou quando estava emprestado, por cinco temporadas
Após ter a primeira proposta recusada, o Betis conseguiu convencer o Manchester United a vender Antony nesta segunda-feira (1), último dia da janela de transferências das principais ligas europeias. De acordo com a imprensa local, o clube espanhol pagará 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) pelo brasileiro de 25 anos.

Assim, o clube acelera a parte burocrática do novo contrato e aguarda o atacante na Espanha para exames médicos. O atleta, então, assinará um novo contrato, agora em definitivo, por cinco temporadas.

Com a camisa verdiblanca, o brasileiro soma 26 partidas desde janeiro, com nove gols e seis assistências. Ele foi protagonista da equipe finalista da Conference League, com a derrota na decisão para o Chelsea, assim como na boa campanha na La Liga. O time, portanto, garantiu a classificação para a Liga Europa ao terminar a trajetória na sexta colocação.

O jogador, que forçava sua saída dos Red Devils, chamou a atenção de clubes da Alemanha, como Bayer Leverkusen, e da Arábia Saudita, que fizeram consultas, mas sem ofertas concretas.

Sem espaço com o técnico Ruben Amorim, Antony passou a pressionar o United, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo. Ele pretende ficar no radar do técnico Carlo Ancelotti e sonha em ter mais oportunidades com a camisa amarelinha.

