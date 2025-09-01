Atlético-GO dispensa jogadores da base após foto com atriz pornô

Os jogadores publicaram a imagem nas redes sociais. Dessa forma, o caso não repercutiu bem internamente no Atlético-GO. Assim, o clube goiano decidiu dispensá-los. Em nota enviada ao “ge”, o Dragão negou que a dispensa foi por causa da foto com a atriz pornô.

O Atlético-GO dispensou três jogadores da base por tirarem foto com a atriz pornô Elisa Sanches. O trio da categoria sub-17 encontrou com a modelo em um aeroporto e aproveitaram para tirar tietá-la. Contudo, o clube não revelou a identidade dos atletas.

Além dos três jovens que tiraram foto com a atriz pornô, outros três jogadores também foram dispensados. O Atlético-GO informou que todas as dispensas foram por “critérios de desempenho técnico”.

O Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão Sub-17. O Dragão conquistou apenas três pontos em 16 rodadas. Na última quarta-feira (27), perdeu para o Grêmio por 8 a 1. Assim, a postura dos jogadores em meio a situação do time na categoria não foi bem recebida.

Elisa Sanches é a atriz pornô brasileira mais procurada em sites nacionais e internacionais. Ela atua em filmes desde 2016. Nas redes sociais, viralizou com vídeos de dança e sensuais. Dessa forma, seu vídeo mais famoso atingiu mais de 12 milhões de visualizações no Tik Tok. Assim, construiu uma legião de fãs, com mais de 2 milhões de seguidores somando todas as redes.

