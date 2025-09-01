Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para jogar no Palmeiras

Meia já assinou contrato com o Verdão até o final de 2028 e deve se apresentar nos próximos dias para iniciar trabalho na Academia de Futebol / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Andreas Pereira já está a caminho do Brasil para se apresentar oficialmente ao Palmeiras. Anunciado na última sexta-feira (29/8) como reforço, o jogador publicou nesta segunda-feira (01/9) pela manhã uma foto em suas redes sociais dentro do avião. A previsão é de que ele desembarque na capital paulista durante a noite. Como realizou os exames médicos e assinou contrato ainda na Inglaterra, Andreas não tem pendências burocráticas. Dessa forma, o Verdão poderá registrar sua transferência até o fechamento da janela de inscrições, nesta terça-feira (02/9).

A chegada acontece em um momento estratégico. Afinal, por causa da pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o atleta terá quase duas semanas de treinos para se ambientar à Academia de Futebol. A estreia está prevista para depois da Data Fifa, no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube trabalha para ter o novo camisa 8 em plenas condições físicas e técnicas para os duelos decisivos das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, da Argentina. O investimento foi de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados em quatro anos. Andreas Pereira assinou contrato até dezembro de 2028. A carreira de Andreas Pereira antes do Palmeiras Nascido na Bélgica, Andreas Pereira passou pela base do PSV, da Holanda. Contudo, iniciou sua carreira profissional no Manchester United, que o emprestou para times como Granada, Valencia, Lazio e Flamengo. Em seguida, os Red Devils o negociaram com o Fulham, também da Premier League. Pela equipe londrina, foram 119 jogos, com dez gols e 19 assistências.