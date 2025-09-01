Abel detalha reformulação no Palmeiras e analisa Andreas Pereira: ‘Qualidade’

Técnico celebra chegada do meio-campista e explica estratégia de mercado que visa equilibrar contas e preparar o elenco para os próximos anos

“Tivemos uma ótima oportunidade de mercado que a presidente identificou e acho que vai nos ajudar ao longo desse ano. Se fizerem um exercício e refletir um pouco, vão entender que é uma equipe que tem presente, mas tem mais futuro. É uma equipe para cinco ou seis anos de que o clube não precisará fazer grandes alterações”, afirmou o treinador.

O Palmeiras vive uma temporada de transição. Após a saída de 16 atletas e a chegada de 12 reforços, o técnico Abel Ferreira falou abertamente sobre o processo de reformulação no elenco e destacou a contratação mais recente, Andreas Pereira, anunciado oficialmente na última sexta-feira (30/8).

Abel também recordou o início de sua trajetória no clube, quando precisou equilibrar o grupo entre atletas do time principal e jovens da base, ao mesmo tempo em que a diretoria buscava sanear as finanças.

“Foi o que fiz quando aqui cheguei. Alguns atletas que já estavam com a mescla do time B. Foi necessário reequilibrar as contas do clube, vocês viram o que Leila e Barros falaram, somos uma equipe responsável, sem agir com a emoção. Hoje isso permite vender um Ríos por 30 milhões de euros e comprarmos outro por 10 milhões de euros”, completou.

Andreas Pereira chega ao Palmeiras para ser titular

O “outro” mencionado por Abel é justamente Andreas Pereira, que chega do Fulham após sete meses da primeira tentativa frustrada de negociação. Agora, o meio-campista desembarca no Brasil para assumir a vaga de segundo volante.

“Trocamos um belíssimo jogador por outro que chega da Premier League, com experiência. No início de temporada lá (na Inglaterra), aqui é meio (de temporada). Vamos ver como chega. Esse tipo de jogador não precisa perguntar para o treinador se ele gosta ou não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele pode trazer para a nossa equipe, que tem três ou quatro jogadores com experiência e muita juventude”, destacou o técnico.