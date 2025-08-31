Vini Jr. aparece no jogo do Alverca, em Portugal, e causa sensação

Atacante brasileiro tem motivo especial para acompanhar o desempenho do Alverca: ele é um dos donos do clube / Crédito: Jogada 10

A maior sensação do jogo entre Alverca e Benfica pelo Campeonato Português neste domingo (31/8) estava fora de campo. Afinal, o jogador brasileiro Vini Jr. marcou presença na tribuna do acanhado estádio que sediou a partida, em Alverca do Ribatejo. Com capacidade para 7.700 torcedores, o Complexo Desportivo de Alverca contou com a audiência do atacante do Real Madrid por um motivo especial. Ele é um dos donos do clube, que retornou à elite do futebol português depois de 21 anos de ausência. De acordo com a imprensa portuguesa, Vini Jr. faz parte de um grupo de investidores do Brasil e da Espanha que adquiriu o clube em fevereiro deste ano por cerca de 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões na cotação atual). E o atleta está disposto a usar sua força midiática para turbinar a marca do Alverca. Assim, no mês passado, ele divulgou fotos e um vídeo do lançamento do novo uniforme do time. E para isso se juntou a outros nomes de apelo popular: o volante Camavinga, que joga com Vini Jr no Real Madrid, o rapper americano Travis Scott e o DJ Chase B.