Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo avança em negociação por Marcos Leonardo

São Paulo avança em negociação por Marcos Leonardo

Jogador está disposto a reduzir o salário. Tricolor tenta chegar a um acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo avançou nas conversas para contratar o atacante Marcos Leonardo, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Tricolor chegou a um acordo com o jogador, que está disposto a reduzir o salário. Contudo, o clube aguarda uma resposta dos sauditas. De acordo com o “ge”, existe otimismo pelo desfecho positivo da negociação.

Fora dos planos do Al-Hilal para a próxima temporada, Marcos Leonardo vê com bons olhos a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. Afinal, o centroavante ficaria mais próximo do radar do técnico Carlo Ancelotti e poderia ficar mais em evidência. Assim, o São Paulo entrou na jogada e fez uma sondagem pelo jogador.

Após a grave lesão de André Silva, o São Paulo voltou ao mercado para buscar a contratação de um centroavante. Marcos Leonardo deu um sinal positivo para o Tricolor, que avançou nas conversas. Assim, o jogador decidiu abrir mão do que receberia de salários nos próximos quatro meses. Afinal, ele entende que o movimento seria bom para o futuro da sua carreira.

A proposta do São Paulo é de empréstimo. A diretoria tricolor entende que uma operação para contratá-lo seria complexa e que não tem tempo suficiente para fazer isso. O clube saudita, por sua vez, não deve dificultar a saída, exceto que apareça outra proposta vantajosa. O desejo do jogador é um trunfo para o Tricolor na negociação.

Marcos Leonardo chegou ao Al Hilal no ano passado. Ao todo, foram 49 jogos, 29 gols e três assistências. Ele custou 40 milhões de euros (R$ 250 milhões na cotação da época) e assinou contrato até junho de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar