São Paulo avança em negociação por Marcos Leonardo

Jogador está disposto a reduzir o salário. Tricolor tenta chegar a um acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Fora dos planos do Al-Hilal para a próxima temporada, Marcos Leonardo vê com bons olhos a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. Afinal, o centroavante ficaria mais próximo do radar do técnico Carlo Ancelotti e poderia ficar mais em evidência. Assim, o São Paulo entrou na jogada e fez uma sondagem pelo jogador.

O São Paulo avançou nas conversas para contratar o atacante Marcos Leonardo, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Tricolor chegou a um acordo com o jogador, que está disposto a reduzir o salário. Contudo, o clube aguarda uma resposta dos sauditas. De acordo com o “ge”, existe otimismo pelo desfecho positivo da negociação.

Após a grave lesão de André Silva, o São Paulo voltou ao mercado para buscar a contratação de um centroavante. Marcos Leonardo deu um sinal positivo para o Tricolor, que avançou nas conversas. Assim, o jogador decidiu abrir mão do que receberia de salários nos próximos quatro meses. Afinal, ele entende que o movimento seria bom para o futuro da sua carreira.

A proposta do São Paulo é de empréstimo. A diretoria tricolor entende que uma operação para contratá-lo seria complexa e que não tem tempo suficiente para fazer isso. O clube saudita, por sua vez, não deve dificultar a saída, exceto que apareça outra proposta vantajosa. O desejo do jogador é um trunfo para o Tricolor na negociação.

Marcos Leonardo chegou ao Al Hilal no ano passado. Ao todo, foram 49 jogos, 29 gols e três assistências. Ele custou 40 milhões de euros (R$ 250 milhões na cotação da época) e assinou contrato até junho de 2029.

