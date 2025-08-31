Renato exalta a entrega do Fluminense: ‘O que prevaleceu foi a atitude’

Técnico valoriza o ponto conquistado no empate em 0 a 0 com o Santos e elogia a luta do time em um jogo difícil fora de casa / Crédito: Jogada 10

O técnico Renato Gaúcho exaltou a entrega de sua equipe no empate com o Santos. A análise do comandante ocorreu após o placar de 0 a 0 na Vila Belmiro. O jogo, que foi disputado neste domingo (31), foi válido pelo Brasileirão. Para o treinador, o mais importante na partida foi a postura de luta do time. “O que prevaleceu foi a atitude do meu time durante o tempo todo”, afirmou. Sobre a partida, o técnico valorizou muito o ponto conquistado fora de casa. Ele fez questão de elogiar a postura de luta de sua equipe contra um adversário perigoso.

“Acho que o que prevaleceu foi a atitude do meu time durante o tempo todo. Nós brigamos, lutamos contra um adversário perigoso que precisava dar um resultado”, analisou o comandante. O treinador, inclusive, foi questionado sobre ter feito uma troca mais defensiva no fim. Ele defendeu a entrada do zagueiro Igor Rabello nos minutos finais da partida. “Chega um determinado momento que você tem que saber sofrer”, explicou o treinador. “É óbvio que o treinador colocou mais um zagueiro (…) pra que a gente não tome um gol de bola parada”, justificou. Renato defende rotação de jogadores A intensa rotação de jogadores, aliás, foi outro tema importante da coletiva. Renato Gaúcho voltou a defender a necessidade de fazer trocas constantes no time.

“Meu time não tem titular, eu tenho um grupo. Exatamente porque a cada três dias o meu time tem que estar em campo. “Eu não posso colocar o mesmo jogador em todos os jogos”, reforçou o técnico do Fluminense. Renato também comentou sobre a estreia do recém-contratado Santi Moreno como titular. Ele explicou que o jogador estrangeiro precisa de tempo para se adaptar: “Conversei bastante com ele ontem, ele já tá adaptado com os companheiros. Essa adaptação ele vai pegar durante os treinos e durante os jogos. Por isso eu optei pra que ele começasse na partida.”