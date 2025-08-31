Polêmico goleiro Bruno, ex-Flamengo, é campeão de torneio amador no Rio

Ele conquistou título do Campeonato Municipal de Iguaba Grande com a equipe do Cidade Nova / Crédito: Jogada 10

Um mês após conquistar o campeonato de futebol amador de São José de Ubá, o goleiro Bruno ganhou o título do torneio municipal de Iguaba Grande. Afinal, o ex-jogador do Flamengo se destacou com defesas de pênaltis e ajudou a equipe de Cidade Nova a vencer o BDG, neste domingo (31), na disputa de penalidades, no Campo do América, em Cidade Nova. O jogo terminou 1 a 1. Bruno chegou a defender um pênalti, mas deu rebote e sofreu o gol. Na disputa de penalidades, pegou mais três — e quase pegou mais um, mas frangou. Contudo, terminou sendo decisivo para a vitória do Cidade Nova, que faturou o terceiro título consecutivo da competição.

Desde que aposentou do futebol, Bruno tem disputado torneios amadores, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, sua terra natal. No sábado (30), o goleiro conquistou outro título amador. Afinal, defendeu o Rive Atlético Clube na decisão do Campeonato Sulino, no Espírito Santo, e ajudou a sua equipe a vencer o Alto Pongal. Condenação de Bruno Destaque do Flamengo entre 2007 e 2010, Bruno foi preso em julho de 2010, acusado pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio. Assim, em março de 2013, acabou condenado a 22 anos e três meses de prisão. Afinal, a Justiça considerou o goleiro culpado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Em fevereiro de 2017, Bruno recebeu o primeiro habeas corpus. Contudo, dois meses depois ele voltou à prisão após decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em julho de 2019, ele obteve o direito à progressão ao regime semiaberto. Desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional. Mesmo preso em regime fechado, Bruno assinou contrato com o Montes Claros em 2014, mas não chegou a jogar pela equipe mineira. Por causa do direito do regime semiaberto, ele voltou a jogar profissionalmente pelo Boa Esporte. Ao todo, disputou cinco jogos, mesmo com diversos protestos pelo país.