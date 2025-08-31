Pelo Italiano, a Udinese surpreende a Inter, em Milão

Vitória na casa dos interistas foi de virada, por 2 a 1. Gols no primeiro tempo. Na etapa final, o ferrolho funcionou

A Udinese causou surpresa no Giuseppe Meazza, em Milão, neste domingo, 31/8. Em jogo pela terceira rodada do Campeonato Italiano, foi até a casa da Inter e venceu de virada, por 2 a 1. O time de Údine viu o lateral-artilheiro Dumfries abrir o placar, mas ainda no primeiro tempo conseguiu passar à frente. Primeiro, com um gol de Keinan Davies, de pênalti. Depois, em belo chute de Attia. Na etapa final, fechadíssima, segurou a Inter, que chegou a ter um gol anulado e perdeu um caminhão de chances — mas não conseguiu o empate.

Assim, a Udinese vai aos quatro pontos, superando a Internazionale, que parou nos três pontos.

Udinese vira o jogo

O jogo teve um primeiro tempo surpreendente. A Udinese jogou sem medo, buscando o ataque e também dando espaços para a Inter. E foi o time da casa que saiu na frente aos 16 minutos. Uma bola levantada na área resultou numa confusão em que a bola sobrou para Dumfries chutar e colocar a Inter em vantagem: 1 a 0 no placar.