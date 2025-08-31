Neymar mostra ferida no joelho se irrita com arbitragem após duelo contra o Flu

Craque do Peixe questionou os critérios da arbitragem após contatos que deixaram ferimentos durante o embate contra os cariocas / Crédito: Jogada 10

O atacante Neymar demonstrou frustração com a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio durante o empate sem gols entre Santos e Fluminense, neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O craque registrou nas redes sociais uma foto do ferimento no joelho provocado por um contato durante o jogo, que motivou sua reclamação e o cartão amarelo recebido. “Sei que não posso me irritar e tomar o amarelo, mas é toda vez isso. Por mais que seja sem intenção, também é vermelho. Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses”, disse Neymar.

O lance ocorreu nos minutos finais, e o jogador chegou a mostrar o ferimento aos adversários para justificar sua indignação. Não foi apenas Neymar que questionou a arbitragem: o goleiro Gabriel Brazão também se manifestou sobre um arranhão no braço direito. “Os critérios são sempre diferentes para nós. Ainda tive que escutar que foi um contato leve”, comentou Brazão. O lance reclamado por Neymar gerou até uma discussão com seu amigo e ex-companheiro de Santos, Paulo Henrique Ganso. A reclamação gerou uma repreensão do camisa 10 do Fluminense, que rapidamente iniciou um debate acalorado com o ex-companheiro de ataque nos tempos de Peixe. O camisa 10 santista reagiu mostrando a perna, ainda com as marcas do lance, em resposta ao meia tricolor.