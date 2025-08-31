Neymar e Ganso protagonizam discussão em reencontro na Vila Belmiro

Ex-companheiros de Santos trocaram provocações durante empate sem gols entre Peixe e Fluminense, mas terminam o jogo em clima de paz

O empate em 0 a 0 entre Santos e Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado não apenas pelo equilíbrio dentro de campo, mas também por um momento de tensão entre dois velhos conhecidos da torcida santista: Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Na reta final da partida, Neymar sofreu uma falta dura e não escondeu a insatisfação com a marcação. A reclamação gerou uma repreensão de Ganso, que rapidamente iniciou um debate acalorado com o ex-companheiro de ataque nos tempos de Peixe. O camisa 10 santista reagiu mostrando a perna, ainda com as marcas do lance, em resposta ao meia tricolor.