Mano Menezes, técnico do Grêmio, valoriza empate com o Flamengo: ‘Motivador’

Treinador gremista destacou a importância do ponto conquistado fora de casa, neste domingo, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Depois de empatar sem gols com o Ceará na rodada passada, o Grêmio chegou ao Maracanã com a missão complicada de segurar o embalado líder Flamengo. Mas apesar da dificuldade, o Tricolor Gaúcho conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 e garantiu um ponto importante longe de casa. Após o apito final, o técnico Mano Menezes fez questão de valorizar o resultado conquistado no Maracanã, principalmente pela forma com que a partida se desenhou e em relação ao nível de dificuldade em enfrentar o líder da competição.

“A gente leva esse ponto. Vamos saber valorizar ele bem, pelo momento de tudo que está acontecendo. Que ele seja algo motivador para a gente. Ganhamos mais um ou dois jogadores, isso é importante nessa hora. Começar a crescer, a ter time, para dar entrosamento do meio para frente, para termos mais qualidade quando os adversários nos propiciarem controle maior, e, com jogo mais qualificado, decidir jogos na nossa casa também.” E o Arthur? O próximo compromisso do Grêmio será apenas depois da parada do Brasileirão para a Data Fifa. O Tricolor Gaúcho volta a entrar em campo no dia 13 de setembro, sábado, ao receber o Mirassol na Arena, às 15h (horário de Brasília).