Hugo Souza valoriza empate no Dérbi e projeta sequência no Corinthians e Seleção

Goleiro elogiou atuação do Timão contra o Palmeiras, falou sobre reencontro com Carlos Miguel e comemorou nova convocação / Crédito: Jogada 10

O Corinthians mostrou força para buscar o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras no último Dérbi da temporada, disputado neste domingo (31/8), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desfalques importantes, o Timão conseguiu equilibrar o clássico e contou com boa atuação de Hugo Souza, um dos destaques do duelo. Sem Yuri Alberto, Matheuzinho, Carrillo e José Martínez, todos no departamento médico, além de Matheus Bidu suspenso, o técnico Dorival Júnior teve de improvisar a equipe. No fim, Hugo Souza valorizou o esforço coletivo.

“Motivação é sempre a mesma. Para entrar num Derby, a motivação está sempre ali em cima. A equipe está toda de parabéns. A gente vem de dois jogos muito pesados, estamos sem jogadores importantes na nossa equipe. Conseguimos nos portar bem mesmo com essas ausências, conseguimos fazer um grande jogo. Queríamos muito a vitória, claro, mas acredito que fizemos o nosso melhor e vamos conseguir as vitórias que precisamos daqui para frente”, afirmou o goleiro à Cazé TV. Além disso, o clássico também marcou o reencontro dos corintianos com Carlos Miguel, hoje no Palmeiras. Vaiado e xingado desde o aquecimento, o goleiro rival foi lembrado por Hugo, que chegou ao Corinthians justamente após a saída do ex-companheiro para a Europa. “É normal o que aconteceu, mas faz parte. Desejo toda sorte para o Carlos Miguel. Além de um companheiro, é um amigo também. Espero que ele vá muito bem e possa desempenhar a carreira dele da melhor forma possível”, declarou. Hugo Souza deixa o Corinthians para defender a Seleção Brasileira Agora, o calendário do futebol brasileiro vai dar uma pausa para a Data Fifa. Hugo Souza não estará disponível para Dorival nesse período, já que foi novamente chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo.