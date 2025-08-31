Em sua estreia no Santos, Vojvoda pede paciência: ‘Voltaremos a dar orgulho’

Argentino iniciou seu trabalho com empate contra o Fluminense e destacou o desafio de reorganizar o time, que ainda luta para se afastar do Z4 / Crédito: Jogada 10

O primeiro capítulo da era Juan Pablo Vojvoda no Santos começou com um empate em 0 a 0 diante do Fluminense, neste domingo (31/8), na Vila Belmiro. Apesar do resultado frustrante, que mantém o Peixe em situação delicada na tabela, o técnico argentino preferiu olhar para frente e reforçou a confiança em uma reação. “Sei do momento e da realidade difícil, mas sei da capacidade do clube, da cidade. É um time muito grande que precisa voltar ao cenário que está acostumado. Pouco a pouco voltamos a dar esse orgulho” declarou o treinador, em sua primeira entrevista pós-jogo pelo Peixe.

Mesmo sem vitória, Vojvoda avaliou positivamente alguns pontos, como a movimentação entre Neymar e Rollheiser, dupla que ele pretende explorar nos próximos compromissos. “Fui conhecendo como encaixar jogadores que jogam bem, ter o equilíbrio. Rollheiser e Neymar, queria ver como encaixá-los jogando aqui, com dois meias que flutuam”, explicou. Além disso, o treinador também falou sobre Neymar, que teve atuação discreta. Aliás, o comandante destacou que o desafio será extrair o melhor do camisa 10 dentro de campo muito em breve. “É um desafio para mim. Todos queremos o melhor do Neymar, principalmente o treinador do Santos. Vamos falar muito com ele, treinando um jogador que gosta de treinar. O jogador tem que chegar bem e responder no jogo. O treinamento dá ferramentas para ele responder nos 90 minutos mais importantes da semana”, analisou.