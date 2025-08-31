Corinthians x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Domingão de dérbi. Mais uma vez os gigantes se encontram, e o Verdão quer a forra da eliminação na Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras agitam São Paulo e fazem mais um dérbi quente neste domingo (31/8), às 18h30(de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileiro. Apesar de uma campanha abaixo na competição, o Timão vem empolgado após vencer seus últimos dois compromissos contra o Vasco e o Athletico-PR, esse pela Copa do Brasil. Já o Verdão vem de três triunfos seguidos no torneio e tenta apagar as imagens ruins deixada contra o seu maior rival nos últimos encontros.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. O esquenta começa às 17h (de Brasília) sob o comando de João Delfino, que também estará na narração.