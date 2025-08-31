Corinthians rejeita oferta de R$ 190 milhões da Roma por Yuri Alberto

O Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) feita pela Roma, da Itália, para contratar o atacante Yuri Alberto. A oferta chegou nos últimos dias da janela europeia. Contudo, o clube paulista sequer abriu negociações, considerando o jogador inegociável no momento.

O Timão detém 50% dos direitos econômicos do centroavante e, em caso de venda, embolsaria metade do valor oferecido. No entanto, com a equipe impedida de inscrever novos atletas por conta do Transfer Ban imposto pela Fifa, a diretoria avalia que não há possibilidade de abrir mão de seu principal artilheiro.