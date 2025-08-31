Convocados da Seleção Brasileira começam a se apresentar à Granja Comary

Estêvão foi o primeiro a chegar, enquanto Bento e Marquinhos devem chegar em Teresópolis ainda neste domingo

Na terça-feira (2), a programação prevê uma primeira entrevista coletiva às 14h15, seguida de novo treino. No dia seguinte, a deleção treina pela manhã, viajando em seguida para o Rio de Janeiro. Ancelotti deve atender à imprensa.

Os jogadores convocados para a Seleção Brasileira já começaram a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para os jogos contra o Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante Estêvão, do Chelsea, já está no local das atividades do Brasil desde a manhã deste domingo (31). O zagueiro Marquinhos e o goleiro Bento chegam ainda neste domingo. Os demais atletas chegarão na segunda-feira (1).

Na quinta-feira (4), o Brasil enfrenta o Chile no Maracanã a partir das 21h30, em duelo pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida diante do Chile, os jogadores retornarão à Granja Comary, onde ficarão até 8 de setembro. No mesmo dia, eles viajam a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde passarão a noite.

A programação da CBF definiu que a delegação brasileira só chegará à cidade de El Alto, a 4 mil metros de altitude, três horas antes do jogo com a Bolívia, dia 9, às 20h30 (de Brasília).

A convocação de Ancelotti

Ainda em 2025, mas em outubro, no que contará com outra lista de Carlo Ancelotti, o Brasil fará amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14, respectivamente. Os duelos, aliás, serão no continente asiático, ocorrendo nas capitais dos países adversários da Seleção pentacampeã do mundo.

A escolha pela Granja Comary partiu do próprio Carlo Ancelotti, que se encantou com as instalações do CT da Seleção quando visitou pela primeira vez, no final de maio. A escolha pelo Maracanã para o jogo com o Chile também atendeu a um pedido do técnico.