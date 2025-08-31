Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Ele brincou que iria fazer um gol’, revela Thiago Silva sobre duelo com Neymar

‘Ele brincou que iria fazer um gol’, revela Thiago Silva sobre duelo com Neymar

Zagueiro do Fluminense exalta a amizade com o craque do Santos após o empate em 0 a 0 e valoriza o ponto conquistado na Vila Belmiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Thiago Silva falou sobre o reencontro com o amigo Neymar. A partida entre Fluminense e Santos, aliás, terminou empatada em 0 a 0. O jogo, que ocorreu na Vila Belmiro neste domingo (31), foi válido pelo Brasileirão. O experiente defensor revelou uma brincadeira com o craque durante a partida. Além disso, ele valorizou o ponto conquistado fora de casa, mesmo sem uma grande atuação.

O confronto, de fato, marcou mais um duelo entre os dois amigos. Thiago Silva fez questão de exaltar a forte relação que tem com o camisa 10 do Santos:

“Sempre especial enfrentar os amigos. A gente escuta muitas coisas, muita bobeira de fora. Antes da rivalidade existe uma amizade. No meio do jogo ele brincou que iria apostar e fazer um gol. Faz parte do jogo essa conversa.”

O zagueiro, inclusive, também demonstrou empatia com o momento difícil do adversário. Ele aproveitou a entrevista para desejar sorte ao amigo e ao time do Santos.

“Desejamos muita sorte ao Santos, ao Neymar, que estão nessa fase ruim”, comentou o zagueiro. “Tenho certeza que eles, junto com o Vojvoda, vão sair dessa”, afirmou o experiente defensor.

Thiago Silva analisa partida

Sobre a partida, a análise do jogador do Fluminense foi bastante sincera. Ele reconheceu que a sua equipe não teve uma grande atuação na Vila Belmiro.

“Fizemos um primeiro tempo equilibrado, no segundo o Santos controlou”, admitiu Thiago Silva. “Mas é isso, nem sempre vamos jogar bem, mas mesmo nesses jogos não podemos sair derrotados”, completou o zagueiro.

Desse modo, o ponto conquistado fora de casa, no fim das contas, foi muito comemorado. O resultado mantém o Fluminense na briga pelo “pelotão de cima” do campeonato. A equipe, que vinha de uma sequência ruim, consegue pontuar novamente. A mentalidade do time, portanto, de não perder jogos difíceis parece estar consolidada no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar