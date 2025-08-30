Vini Jr marca na vitória de virada do Real Madrid, que teve três gols anulados

Neste 2 a 1 sobre o Mallorca, o gol da virada foi de Vini Jr. Mbappé teve dois tentos anulados e Guller, um. Merengues na liderança

O Real Madrid mantém o 100% e chaga aos nove pontos na tabela do Campeonato Espanhol. O Mallorca, com apenas um ponto, encerrará a rodada na zona de rebaixamento.

O Real Madrid, neste sábado, 30/8, recebeu o Mallorca no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Dominou, mas encontrou um rival aguerrido, que saiu na frente, com Muriqi. Porém, ainda no primeiro tempo, conseguiu a virada com gols de Arda Güler e Vinícius Jr., num intervalo de dois minutos. Foi o placar final: 2 a 1. Mas o curioso foi que o Real perdeu muitas chances claras e teve três gols anulados — dois de Mbappé e um de Arda Güler.

Como foi a vitória do Real Madrid

O Real Madrid logo mostrou serviço quando, aos 5 minutos, Mbappé recebeu em profundidade e, na área, ajeitou e bateu com categoria, para fazer um golaço para o Real. Contudo, o VAR viu impedimento do francês no momento do lançamento. Não valeu o gol, mas já foi um belo cartão de visitas. O Real seguia dominante, tocando pelos flancos, mas aí veio a surpresa. No primeiro bom ataque, o Mallorca ganhou um escanteio pela esquerda. Muriqi subiu e, pressionando a zaga, mandou para dentro. O time visitante abriu o placar.

Aos 37 minutos, Arda Güler empatou: fulanou na segunda trave, mandou para o meio e Arda, sem marcação, cabeceou para a rede. No minuto seguinte, Vinícius Júnior virou o jogo: recebeu no meio de campo, partiu para o ataque, tirou a marcação do 21 e bateu para o gol.

Mbappé e Trapp perderam duas ótimas chances — aos 45, Güler tocou para Mbappé entrar sozinho na área e fazer o gol. Mas novamente o francês estava impedido.

E se a parada era gol invalidado pelo VAR, o Real Madrid fez um hat-trick. Já no segundo tempo, após uma confusão na área, a bola bateu em Arda Güler. Seu braço estava colado ao corpo, mas ainda assim bateu antes de tocar para o gol. O VAR chamou o árbitro: foi o terceiro gol madridista anulado. A segunda etapa, aliás, teve boas chances para ambos. O Mallorca não empatou por milagre: Carreras salvou em cima da linha. No fim, boa vitória para o time com 56% de posse e 15 a 9 em finalizações. Mas, como se diz nos números, o Mallorca buscou o jogo e enfrentou com garra um rival fortíssimo.