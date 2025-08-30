Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr marca na vitória de virada do Real Madrid, que teve três gols anulados

Neste 2 a 1 sobre o Mallorca, o gol da virada foi de Vini Jr. Mbappé teve dois tentos anulados e Guller, um. Merengues na liderança
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O Real Madrid, neste sábado, 30/8, recebeu o Mallorca no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Dominou, mas encontrou um rival aguerrido, que saiu na frente, com Muriqi. Porém, ainda no primeiro tempo, conseguiu a virada com gols de Arda Güler e Vinícius Jr., num intervalo de dois minutos. Foi o placar final: 2 a 1. Mas o curioso foi que o Real perdeu muitas chances claras e teve três gols anulados — dois de Mbappé e um de Arda Güler.

O Real Madrid mantém o 100% e chaga aos nove pontos na tabela do Campeonato Espanhol. O Mallorca, com apenas um ponto, encerrará a rodada na zona de rebaixamento.

Como foi a vitória do Real Madrid

O Real Madrid logo mostrou serviço quando, aos 5 minutos, Mbappé recebeu em profundidade e, na área, ajeitou e bateu com categoria, para fazer um golaço para o Real. Contudo, o VAR viu impedimento do francês no momento do lançamento. Não valeu o gol, mas já foi um belo cartão de visitas. O Real seguia dominante, tocando pelos flancos, mas aí veio a surpresa. No primeiro bom ataque, o Mallorca ganhou um escanteio pela esquerda. Muriqi subiu e, pressionando a zaga, mandou para dentro. O time visitante abriu o placar.

Aos 37 minutos, Arda Güler empatou: fulanou na segunda trave, mandou para o meio e Arda, sem marcação, cabeceou para a rede. No minuto seguinte, Vinícius Júnior virou o jogo: recebeu no meio de campo, partiu para o ataque, tirou a marcação do 21 e bateu para o gol.

Mbappé e Trapp perderam duas ótimas chances — aos 45, Güler tocou para Mbappé entrar sozinho na área e fazer o gol. Mas novamente o francês estava impedido.

E se a parada era gol invalidado pelo VAR, o Real Madrid fez um hat-trick. Já no segundo tempo, após uma confusão na área, a bola bateu em Arda Güler. Seu braço estava colado ao corpo, mas ainda assim bateu antes de tocar para o gol. O VAR chamou o árbitro: foi o terceiro gol madridista anulado. A segunda etapa, aliás,  teve boas chances para ambos. O Mallorca não empatou por milagre: Carreras salvou em cima da linha. No fim, boa vitória para o time com 56% de posse e 15 a 9 em finalizações. Mas, como se diz nos números, o Mallorca buscou o jogo e enfrentou com garra um rival fortíssimo.

3ªrodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (29/8)
Elche 2×0 Levante
Valencia 3×0 Getafe
Sábado (30/8)
Alavés 1×1 Atlético de Madrid
Oviedo 1×0 Real Sociedad
Girona 0x2 Sevilla
Real Madrid 2×1 Mallorca
Domingo (31/8)
Celta x Villarreal – 12h
Betis x Athletic Bilbao -14h
Espayol x Osasuna – 14h30
Rayo Vallecano x Barcelona – 16h30

Tags

Futebol Internacional vini jr

