Samuel Lino, do Flamengo, é convocado após corte de Matheus Cunha

Matheus cunha se lesionou na vitória do Manchester United sobre o Burnley, por 3 a 2

O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado (30/08) pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o atacante Matheus Cunha foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League (vitória por 3 a 2).