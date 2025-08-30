Palmeiras encerra preparação para o Dérbi

Abel Ferreira não terá desfalques para o clássico contra o Corinthians e pode promover algumas alterações no time alviverde / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras finalizou neste sábado (30) a preparação para a disputa do clássico contra o Corinthians, neste domingo (31), na Neo Química Arena. A comissão técnica passou detalhes para o elenco em vídeo e os jogadores realizaram trabalhos táticos de construção de jogo e ajustes de posicionamento, além de bolas paradas. Para a partida, Abel Ferreira não tem muitos desfalques pontuais. Ficam de fora o atacante Paulinho e o meia Bruno Rodrigues, que só voltam a atuar no ano que vem, e Raphael Veiga, com dores no púbis. Além disso, o português contará com o retorno do volante Aníbal Moreno, que retorna de lesão.