Mirassol x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em duelo direto na parte de cima da tabela, dentro da zona de classificação para a Libertadores
Um duelo que, no começo do campeonato, poucos apostariam que seria da parte de cima na tabela. Na noite deste domingo (31), o Mirassol recebe o Bahia no Maião, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa são uma das sensações do torneio, ocupando a sexta colocação, com 32 pontos. A expectativa é colar no adversário, já que o Tricolor ocupa a quarta colocação, com 36 pontos, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o Mirassol

Mantendo o bom momento dentro da competição, o clube paulista chega para tentar ampliar sua sequência invicta para três jogos. Além disso, o Leão quer aproveitar o confronto direto para buscar voos maiores na competição. Dentro do G6, a meta é tentar se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores.

Para a partida deste domingo, o técnico Rafael Guanaes não conta com Yago Felipe, que está emprestado pelo Bahia ao clube. De resto, o treinador poderá contar com força máxima para se solidificar na parte de cima da tabela.

Como chega o Bahia

Além de viver um bom momento no Brasileirão, o Esquadrão chega embalado por um triunfo em outra competição. Nesta semana, o Bahia bateu o Fluminense e saiu na frente no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para o duelo no interior paulista, Rogério Ceni segue com desfalques no departamento médico, como Kanu, Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo e Fredi. Por outro lado, Erick Pulga, que atuou pela Copa do Brasil, pode ganhar mais minutos. Também há a expectativa de  que o treinador possa rodar mais o time, pensando no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, que acontece na quarta-feira (03).

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data e horário: 31/08/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e José Aldo; Negueba, Edson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
BAHIA: Ronaldo (João Paulo); Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

