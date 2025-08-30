Fluminense perde Samuel Xavier por lesão; veja tempo de recuperação

Lateral-direito teve uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda diante do Bahia. Veja as opções de Renato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O Fluminense confirmou neste sábado (30) que o lateral-direito Samuel Xavier sofreu uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda. Desta maneira, o jogador será desfalque do Tricolor de quatro a seis semanas. O técnico Renato Gaúcho deve manter Guga, mas pode utilizar Júlio Fidelis, que foi bem quando entrou em campo. Samuel Xavier deixou o gramado contra o Bahia com dores na coxa esquerda. Ele foi substituído aos 11 minutos, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com a lesão do lateral, o técnico Renato Gaúcho, assim, colocou Guga em campo.