Flamengo e Gabigol declaram amor um ao outro

Flamengo parabeniza Gabigol pelos seus 39 anos e jogador retribui com frase 'Uma vez Flamengo Flamengo' e com dois corações em vermelho e preto

O Flamengo parabenizou Gabigol pelos seus 29 anos em suas redes sociais, neste sábadol 30/08. O ídolo não deixou por menos e retribuiu o carinho com uma declaração de amor: “Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, escreveu o jogador, acompanhado de dois corações, nas cores preta e vermelha, simbolizando sua ligação com o clube.

A mensagem do Flamengo foi calorosa e repleta de reconhecimento. “G. Barbosa, Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabi. Há 29 anos, nasceu o Predestinado. Em 2019, ele veio para proteger a Nação e conquistar a América, o Brasil. Foi supercampeão. 13 taças para ser mais exato, marcando 16 vezes (!!!) em finais”, destacou o clube. Para finalizar, a homenagem concluiu: “Um Imortal Rubro-Negro desde o dia 23 de novembro de 2019. Salve, Gabriel, feliz aniversário!”