Atlético é condenado a pagar valor milionário ao Cuiabá por Deyverson

Clube mineiro terá que quitar parcela atrasada da negociação do atacante, além de honorários, mas ainda pode recorrer da decisão
, O Atlético Mineiro sofreu condenação pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) a pagar um valor milionário ao Cuiabá, após o Dourado acionar o Galo por atraso no pagamento da compra do atacante Deyverson, em 2024. Assim, a sentença estipula que o clube mineiro deve quitar R$ 4.618.709,38, além de R$ 228 mil referentes a honorários advocatícios.

No entanto, ainda cabe recurso à decisão no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), e o Atlético tem dez dias para recorrer. A informação é do ge.globo.

O clube se pronunciou sobre a decisão, destacando que avaliará a interposição de recurso. Em nota, o Atlético afirmou que “foi intimado da Sentença Arbitral proferida pela CNRD e avaliará a interposição de Recurso. Oportunamente, ratifica ter cumprido rigorosamente o pagamento da primeira parcela devida pela transferência do Atleta Deyverson e buscou, amigavelmente, promover a quitação da segunda parcela, que foi rejeitada pelo Cuiabá, optando pelo litígio em vez de uma solução consensual, como é comum entre clubes da Série A”.

Atlético não cumpriu acordo

O acordo inicial pela contratação previa o pagamento de R$ 4,5 milhões em cinco parcelas. Após quitar a primeira, o Alvinegro, afinal, não pagou a segunda, vencida em 15 de setembro de 2024. Cinco dias depois do vencimento, o Cuiabá notificou o Atlético e deu um prazo adicional de 20 dias para regularização. Como o pagamento não ocorreu, a diretoria do Dourado recorreu à CNRD.

Além disso, o acordo previa que, em caso de atraso em qualquer parcela, todas as demais venceriam. Dessa forma, como o Atlético já quitara apenas R$ 500 mil, deveria pagar o restante, equivalente a R$ 4 milhões, em parcela única.

