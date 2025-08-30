Atlético é condenado a pagar valor milionário ao Cuiabá por Deyverson

Clube mineiro terá que quitar parcela atrasada da negociação do atacante, além de honorários, mas ainda pode recorrer da decisão

No entanto, ainda cabe recurso à decisão no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), e o Atlético tem dez dias para recorrer. A informação é do ge.globo.

, O Atlético Mineiro sofreu condenação pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) a pagar um valor milionário ao Cuiabá, após o Dourado acionar o Galo por atraso no pagamento da compra do atacante Deyverson, em 2024. Assim, a sentença estipula que o clube mineiro deve quitar R$ 4.618.709,38, além de R$ 228 mil referentes a honorários advocatícios.

O clube se pronunciou sobre a decisão, destacando que avaliará a interposição de recurso. Em nota, o Atlético afirmou que “foi intimado da Sentença Arbitral proferida pela CNRD e avaliará a interposição de Recurso. Oportunamente, ratifica ter cumprido rigorosamente o pagamento da primeira parcela devida pela transferência do Atleta Deyverson e buscou, amigavelmente, promover a quitação da segunda parcela, que foi rejeitada pelo Cuiabá, optando pelo litígio em vez de uma solução consensual, como é comum entre clubes da Série A”.

Atlético não cumpriu acordo

O acordo inicial pela contratação previa o pagamento de R$ 4,5 milhões em cinco parcelas. Após quitar a primeira, o Alvinegro, afinal, não pagou a segunda, vencida em 15 de setembro de 2024. Cinco dias depois do vencimento, o Cuiabá notificou o Atlético e deu um prazo adicional de 20 dias para regularização. Como o pagamento não ocorreu, a diretoria do Dourado recorreu à CNRD.

Além disso, o acordo previa que, em caso de atraso em qualquer parcela, todas as demais venceriam. Dessa forma, como o Atlético já quitara apenas R$ 500 mil, deveria pagar o restante, equivalente a R$ 4 milhões, em parcela única.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.