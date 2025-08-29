Yuri Alberto apresenta melhoras após cirurgia e pode voltar ao Corinthians

Há duas semanas, atacante passou por cirurgia de hérnia inguinal, já treina com os companheiros e deve atuar na Copa do Brasil, dia 10

Há duas semanas, ele passou por cirurgia de hérnia inguinal e já treina com os companheiros. Está na fase final da transição para o campo e pode ser novidade no dia 10, contra o Athletico, no jogo de volta da Copa do Brasil, após a Data Fifa.

O Corinthians vive uma boa sequência nas últimas partidas. Pelo Brasileirão, venceu o Vasco e, na Copa do Brasil, abriu vantagem sobre o Athletico, fora de casa, nas quartas de final. Agora pode até empatar em Itaquera para garantir a vaga na semifinal. Desse modo, Yuri Alberto tem chances de retornar ao time.

Outro jogador perto de voltar é José Martínez. Ele sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda e passou por cirurgia há uma semana. Já participa das atividades, assim como Yuri, e ainda foi convocado para defender a seleção da Venezuela.

Contudo, apesar da recuperação em andamento, os dois desfalcam no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, às 18h30, em Itaquera, pelo Brasileirão. Dorival terá mais um dia de treino para definir o time. Na atividade desta sexta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Athletico fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT, enquanto os demais foram ao campo para treino em espaço reduzido e finalizações.

Todavia, em 2025, o Corinthians venceu o estadual sobre o Palmeiras e eliminou o rival na Copa do Brasil. Agora, no Brasileirão, tenta repetir os bons momentos contra o adversário. O Timão, portanto, ocupa a 11ª colocação com 25 pontos, enquanto o Alviverde está em 2º lugar, com 42.