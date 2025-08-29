Vojvoda é regularizado no BID e estreia pelo Santos contra o Fluminense

Argentino assinou até 2026 e já comanda o Peixe no domingo, em jogo decisivo pela 22ª rodada do Brasileirão

Apresentado na última terça-feira (26/8), Vojvoda vem conduzindo treinamentos no CT Rei Pelé desde então e realizará a última atividade antes do jogo neste sábado (30/8). A expectativa é de que ele possa contar com Neymar Jr., mas terá ausências importantes: o zagueiro Basso e o volante Willian Arão, ambos vetados.

O técnico Juan Pablo Vojvoda está oficialmente apto a estrear pelo Santos. O argentino teve seu nome publicado nesta sexta-feira (29/8) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará no banco de reservas neste domingo (31/8), às 16h, na Vila Belmiro, contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O contrato de Vojvoda vai até o fim de 2026 e inclui uma comissão técnica de confiança, formada pelos auxiliares Nahuel Martinez e Gastón Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

O treinador também terá o suporte do Departamento de Futebol e da comissão permanente do clube. César Sampaio é o coordenador técnico, Matheus Bachi permanece como auxiliar fixo e Fábio Mahseredjian assume a preparação física.

Após o confronto com o Fluminense, o argentino terá mais 16 jogos no returno. Além disso, o Peixe ainda tem o clássico atrasado contra o Palmeiras, válido pelo primeiro turno.

