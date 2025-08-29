Vasco encaminha acerto com promessas do futebol sul-americano

Não é só no profissional que o Vasco vem se reforçando. O Gigante da Colina, afinal, avançou na contratação de duas promessas do futebol sul-americano. São eles o volante Bryan Grance, do Olimpia (PAR), e o meia-atacante Santos Torrealba, do Zamora (VEN).

Segundo informações do “Lance!” desta sexta-feira (29/8), o Cruz-Maltino encaminhou a chegada da dupla para seu time sub-20. Ambos chegam, dessa forma, por empréstimo de um ano com opção de compra. O movimento foi realizado pelo diretor da base do clube, Rodrigo Dias.

Paraguaio, Grance tem 1,88m e estreou como profissional do Olimpia aos 17 anos, atuando em duas partidas no Campeonato Paraguai em 2025. Agora, aos 18 anos, fecha com o Gigante da Colina. Ele, aliás, já se encontra em solo brasileiro para acertar os detalhes finais de sua contratação.

Já Torrealba, também de 18 anos, nasceu na Venezuela e defende o Zamora desde 2023. Ele já tem 15 partidas na atual temporada, tendo marcado um gol – seu único como profissional até o momento. Torrealba, afinal, é o capitão da seleção sub-20 da Venezuela, sendo considerado um dos mais promissores jogadores do país sul-americano.