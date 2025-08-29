Toulouse FC x PSG: onde assistir escalações e arbitragem

O confronto deste sábado (30) terá a transmissão do canal CazéTV, no Youtube, e pelo serviço de streaming Disney+.

A 3ª rodada do Campeonato Francês promete fortes emoções. Afinal, terá um confronto direto na luta pela liderança entre Toulouse FC e Paris Saint-Germain, que medem forças neste sábado (30), às 16 (de Brasília), no Municipal. Assim, ambas as equipes somam, no momento, seis pontos, e só estão atrás do Lyon por causa do critério de desempate.

Como chega o Toulouse

A equipe chega com moral por estar com 100% de aproveitamento. Dessa forma, o time venceu os dois primeiros jogos da Ligue 1, contra Nice e Brest, e tenta surpreender o atual campeão da Champions League e vice do Mundial de Clubes, que é o terceiro, com a mesma pontuação. O Lyon, que está à frente das duas equipes, mede forças com o Olympique de Marselha na rodada.

Como chega o Paris Saint-Germain

Para o duelo, o técnico Luis Enrique ainda não sabe se irá contar com o zagueiro Presnel Kimpembe, que está em recuperação de lesão. Além disso, o meia Senny Mayulu não estará entre os relacionados em virtude de uma lesão. Por fim, até o momento, a equipe também tem 100% de aproveitamento, após os triunfos sobre Nantes e Angers.

TOULOUSE X PSG

3ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: sábado, 30/08/2025, às 16h05 (de Brasília).

Local: Estádio Municipal, em Toulouse (FRA)

TOULOUSE: Restes; Canvot, Cresswell e McKenzie; Sidibe, Cásseres, Sauer e Methalie; Donnum, Gboho e Magri. Técnico: Carles Martínez Novell.

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mender; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Barcola e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Eric Wattellier

Assistentes: Nicolas Durand e Alexis Auger