Tabata e Alan Patrick são dúvidas no Internacional para rodada do Brasileirão

Atacante apresentou desconforto muscular e meia teve quadro de virose. Eles foram ausências em atividades do Colorado
Autor Jogada 10
Pressionado por conta dos maus resultados e correndo risco de demissão, Roger Machado pode ganhar dois problemas para o duelo contra o Fortaleza, no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. Afinal, o meia Alan Patrick e o atacante Bruno Tabata são dúvidas para o confronto.  O capitão colorado apresenta quadro de virose, enquanto o camisa 17 tem desconforto muscular. Com isso, eles não participaram de algumas atividades de preparação durante a semana. Ambos estão sendo reavaliados diariamente para saber se terão condições de permanecer no time. O camisa 10 é o que tem mais chances de começar entre os 11.

A ausência certa é de Rafael Borré, que recebeu cartão vermelho na derrota para o Cruzeiro, no último final de semana. Em contrapartida, Thiago Maia volta a ser opção depois de se recuperar de uma lesão muscular. O atacante Carbonero possivelmente retornará à equipe inicial após passar por processo para recuperar minutagem. Afinal, precisou também tratar um problema muscular. Valencia cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e volta a ficar à disposição.

Risco de mudança no comando do Internacional

A pressão sobre o trabalho do técnico Roger Machado é intensa no Internacional, especialmente pela campanha negativa no Brasileirão. As quatro derrotas consecutivas na temporada também contribuem para as cobranças da diretoria e da torcida, que protestou durante a semana.

Em discurso público, a diretoria do Internacional segue demonstrando confiança no trabalho do treinador. Contudo, internamente, estabeleceu o próximo embate como prazo final para dar início a uma reação no Campeonato Brasileiro. Caso contrário, haverá uma mudança no comando técnico.

Inclusive, a decisão é estratégica, já que o próximo jogo é último antes da paralisação para a data Fifa de setembro. Ou seja, o novo técnico teria tempo para iniciar seu trabalho e se ambientar ao elenco.

O Colorado enfrenta o Fortaleza pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, no próximo domingo (31/08).

Tags

Internacional

