Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ronaldinho Gaúcho fará jogo das estrelas na Itália

Ronaldinho Gaúcho fará jogo das estrelas na Itália

Ao lado do eterno camisa 10, nomes como Maicon, Hernanes, Gabigol, Iaquinta, Quagliarella e Zaccardo vão estar no evento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta sexta-feira (29), os apaixonados por futebol voltam os olhos para Barletta, na Itália. A cidade recebe o aguardado Jogo dos Famosos e, como era de se esperar, o centro das atenções será Ronaldinho Gaúcho. Com talento inconfundível, sorriso contagiante e uma carreira que marcou gerações, o craque retorna aos gramados para comandar uma seleção de estrelas em um evento mágico, emocionante e inesquecível.

Ao lado do eterno camisa 10 jogam nomes como Maicon, Hernanes, Gabigol, Iaquinta, Quagliarella e Zaccardo. No entanto, apesar da lista de campeões, Ronaldinho carrega o brilho principal. Afinal, o jogador que fez o mundo sonhar com dribles geniais e gols memoráveis agora lidera um espetáculo que mistura esporte, solidariedade e entretenimento em escala global.

VEJA: Neymar apoia Depay após críticas ao gramado sintético no Brasil

A transmissão também terá narração de Marcelo Ferrantini e comentários de Vini Machuca. Além disso, André Santos participa como convidado especial da N Sports, tanto dentro quanto fora de campo. O ex-lateral, parceiro do canal, foi chamado pelo próprio R10 para celebrar sua carreira neste encontro entre amigos. Dessa forma, mesmo quem não estiver em Barletta poderá acompanhar tudo. O jogo será exibido ao vivo no YouTube, às 15h30 (de Brasília), e também nos canais da fast TV da emissora.

Depois de passar por França, Uruguai, Polônia e Espanha, o Jogo dos Famosos desembarca na Itália como o quinto capítulo da tour. Assim, o evento mantém a proposta de encantar torcedores em todos os cantos do planeta. Portanto, prepare-se: a noite transforma o futebol em espetáculo, e Ronaldinho Gaúcho volta a ser o protagonista de uma história que promete ficar para sempre na memória dos fãs.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar