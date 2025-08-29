Ronaldinho Gaúcho fará jogo das estrelas na Itália

Ao lado do eterno camisa 10 jogam nomes como Maicon, Hernanes, Gabigol, Iaquinta, Quagliarella e Zaccardo. No entanto, apesar da lista de campeões, Ronaldinho carrega o brilho principal. Afinal, o jogador que fez o mundo sonhar com dribles geniais e gols memoráveis agora lidera um espetáculo que mistura esporte, solidariedade e entretenimento em escala global.

Nesta sexta-feira (29), os apaixonados por futebol voltam os olhos para Barletta, na Itália. A cidade recebe o aguardado Jogo dos Famosos e, como era de se esperar, o centro das atenções será Ronaldinho Gaúcho. Com talento inconfundível, sorriso contagiante e uma carreira que marcou gerações, o craque retorna aos gramados para comandar uma seleção de estrelas em um evento mágico, emocionante e inesquecível.

A transmissão também terá narração de Marcelo Ferrantini e comentários de Vini Machuca. Além disso, André Santos participa como convidado especial da N Sports, tanto dentro quanto fora de campo. O ex-lateral, parceiro do canal, foi chamado pelo próprio R10 para celebrar sua carreira neste encontro entre amigos. Dessa forma, mesmo quem não estiver em Barletta poderá acompanhar tudo. O jogo será exibido ao vivo no YouTube, às 15h30 (de Brasília), e também nos canais da fast TV da emissora.

Depois de passar por França, Uruguai, Polônia e Espanha, o Jogo dos Famosos desembarca na Itália como o quinto capítulo da tour. Assim, o evento mantém a proposta de encantar torcedores em todos os cantos do planeta. Portanto, prepare-se: a noite transforma o futebol em espetáculo, e Ronaldinho Gaúcho volta a ser o protagonista de uma história que promete ficar para sempre na memória dos fãs.

