Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roger busca quebrar no Internacional ciclo vicioso na carreira

Roger busca quebrar no Internacional ciclo vicioso na carreira

Treinador corre risco de demissão do Colorado caso não consiga iniciar uma reação a partir do embate contra o Fortaleza
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Roger Machado passa pelo momento de maior desconfiança desde que assumiu o comando do Internacional. O risco de demissão é um cenário que ele já enfrentou em outras equipes, como no Grêmio, Atlético, Palmeiras, Bahia, Fluminense e Juventude. Por isso, a sua prioridade é quebrar esse ciclo que aparenta ser vicioso ao iniciar uma reação na temporada a partir do embate contra o Fortaleza, no próximo domingo (31/08).

Os resultados e o desempenho no mês de agosto aumentaram a insatisfação da diretoria e da torcida com uma temporada em que a avaliação é de que há uma inconsistência. Prova disso é que em sete jogos, o Colorado conquistou somente uma vitória, um empate e cinco derrotas. Inclusive, neste período, a equipe deu adeus tanto à Copa do Brasil como à Libertadores.

Por isso, a direção estabeleceu que Roger precisa apresentar uma evolução na performance do Inter até o duelo contra o Leão do Picci, pela 22ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (22). Afinal, é a única competição que os gaúchos continuam na disputa. Por isso, o desejo é se afastar novamente da zona de rebaixamento. Caso tenha sucesso, a ambição passará a ser retornar à Libertadores na próxima edição do campeonato.

Passagem do treinador pelo Internacional

A contratação de Roger na metade da última temporada foi cercada de incertezas pela sua conexão como jogador e treinador do Grêmio. O seu começo de trabalho contou com dificuldades e passou a evoluir após um mês. No segundo turno do Brasileirão passado, ele levou o Internacional a quebrar o recorde de invencibilidade de 16 partidas na era dos pontos corridos.

Assim, confirmou a vaga na fase de grupos da edição de 2025 da Libertadores. Posteriormente, no início da atual temporada, houve complicações para retomar o mesmo nível de atuações, porém cumpriu o objetivo no Estadual e voltou a conquistar o título após quase oito anos.

Na sequência, o Internacional passou a sofrer com a falta de consistência em suas performances. Portanto, Roger pode se apoiar em dois casos de outros treinadores que suportaram a pressão e seguiram no cargo.

Abel Braga, em 2006, amargou o vice-campeonato do Gauchão, sustentou-se no comando e depois levou a equipe às conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes. Depois, em 2018, Odair Hellmann treinava o Colorado, que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Com isso, passou a correr risco de perder o emprego em um Gre-Nal. Porém, o empate em 0 a 0 foi o suficiente para seguir na função até setembro do ano seguinte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar