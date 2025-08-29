Pisa x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Após estrear com vitória em casa, Gialorossi viajam para a cidade da famosa torre inclinada para enfrentar o caçula da Serie A / Crédito: Jogada 10

A segunda rodada do Campeonato Italiano terá sequência neste sábado (30/8), quando Pisa e Roma duelam na Arena Garibaldi, a partir das 15h45 (de Brasília). A partida representa o retorno do Pisa a um jogo como mandante na Serie A, já que não atua na elite italiana desde 1990/1991. Dessa forma, vamos descobrir como chegam os times para a partida deste sábado. LEIA MAIS: Ronaldinho Gaúcho fará jogo das estrelas na Itália

Como chega o Pisa Caçula desta edição, o Pisa volta a receber um jogo de Serie A italiana após 34 anos. A equipe, treinada pelo tetracampeão mundial Alberto Gilardino, vem de um início de temporada animador. Isso porque o time da cidade da famosa torre italiana não perdeu ainda em seus dois compromissos realizados até aqui em 2025/26. A estreia foi com empate contra o Cesena, mas vitória nos pênaltis, avançando na Copa da Itália. Depois, visitou a forte equipe da Atalanta e voltou com um empate por 1 a 1 na abertura do Campeonato Italiano. Como chega a Roma A Roma, por sua vez, vem animada pela grande contratação do técnico Gian Pero Gasperini, que fez excelente trabalho na Atalanta. Além disso, o ala Wesley chegou com o pé direito, já que anotou o gol da vitória dos Gialorossi na estreia da temporada: 1 a 0 sobre o Bologna.