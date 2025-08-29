Operário-PR surpreende Coritiba, vence em casa e sobe para o oitavo lugar na Série B

Operário-PR surpreende Coritiba, vence em casa e sobe para o oitavo lugar na Série BCom gol de Zuluaga no início, Fantasma faz 1 a 0, segura o vice-líder e ganha posições importantes na tabela da competição
O Operário-PR conquistou uma vitória surpreendente e muito importante na Série B. A equipe venceu o vice-líder Coritiba por 1 a 0, gol de Juan Zuluaga, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O jogo, na noite desta sexta-feira (29), foi válido pela 24ª rodada. Com a vitória, o Operário-PR sobe para o oitavo lugar, com 33 pontos. Já o Coritiba, com 43 pontos, permanece na segunda posição, mas perde a chance de se aproximar do líder.
O jogo
O primeiro tempo em Ponta Grossa foi definido por um gol logo no início. O Operário-PR surpreendeu o favorito e abriu o placar com menos de dois minutos de jogo. O meia Juan Zuluaga aproveitou uma boa jogada de Ademilson e finalizou com precisão. O gol, então, deu ao time da casa a tranquilidade para controlar a partida.
Após o gol, o Coritiba assumiu o controle da posse de bola. A equipe visitante, contudo, encontrou muitas dificuldades para furar a defesa adversária. A melhor chance do primeiro tempo, de fato, foi do próprio Operário. Aos 25 minutos, Boschilia exigiu uma defesa espetacular do goleiro Pedro Rangel para evitar o segundo gol do Fantasma.
Na segunda etapa, o cenário do jogo se tornou um ataque contra defesa. O Coritiba, em busca do empate, pressionou o Operário-PR em seu campo. O time da casa, por outro lado, se defendeu com muita organização. A partida, que ficou muito física, teve um grande número de faltas e cartões amarelos, o que picotou o ritmo.
O time paranaense, mesmo recuado, ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Daniel Amorim chegou a marcar o segundo, mas o lance foi invalidado por um toque de mão. O Coritiba, por sua vez, não conseguiu criar uma chance clara de gol. O apito final, enfim, selou a grande e importante vitória do Operário-PR por 1 a 0.
OPERÁRIO 1×0 CORITIBA
Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Data: 29/08/2025
Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
Gol: Juan Zuluaga, 1’/1ºT (1-0)
OPERÁRIO-PR: Elias Curzel; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Índio (André, 33’/2ºT), Juan Zuluaga e Neto Paraíba (Kleiton, 0’/2ºT); Boschilia (Thiago Conti, 48’/2ºT), Ademilson (Daniel Amorim, 34’/2ºT) e Rodrigo Rodrigues (Vinicius Mingotti, 22’/2ºT). Técnico: Alex de Souza.
CORITIBA: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Tiago Cóser, 0’/2ºT); Sebastián Gómez, Filipe Machado (Wallisson, 0’/2ºT) e Carlos de Pena (Vini Paulista, 35’/2ºT); Clayson, Iury Castilho (Nicolas Careca, 24’/2ºT) e Gustavo Coutinho (Rodrigo Rodrigues, 25’/2ºT). Técnico: Mozart.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartão amarelo: Cristiano, Neto Paraíba, Jaime Giraldo, Gabriel Souza, André Dantas (OPE); Jacy, João Almeida, Sebastián Gómez, Wallisson, Nicolas Careca (COR)
Jogos da 24ª rodada da Série B
Quinta-feira (28/8)
Remo 0x1 Criciúma
Sexta (29)
Operário 1 x 0 Coritiba
Sábado (30)
CRB x Paysandu – 16h
Goiás x Botafogo-SP – 18h30
Athletico-PR x Novorizontino – 20h30
Domingo (31)
Volta Redonda x Athletic – 18h30
Segunda (1/9)
Chapecoense x Vila Nova – 19h
Ferroviária x Cuiabá – 21h30
Terça (2)
América-MG x Avaí – 19h30
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.