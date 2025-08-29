Neymar treina com elenco e deve reforçar o Santos contra o Fluminense

O Santos deve ter o retorno de Neymar para o duelo contra o Fluminense, neste domingo (31), às 16h, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após realizar trabalhos físicos separado e treinar finalizações na última quinta-feira (28/8), o craque participou normalmente das atividades com o restante do elenco na manhã desta sexta(29/8), no CT Rei Pelé. Assim, deve aparecer na lista de relacionados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Por outro lado, o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão continuam como desfalques. O defensor se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida contra o Juventude. Já o volante, fora desde 25 de julho por um edema na panturrilha direita, ainda trabalha com a fisioterapia. Desde que chegou, Arão atuou apenas alguns minutos diante do Flamengo.