Montoro, do Botafogo, é convocado para a seleção sub-20 da Argentina

Meia vai participar de um período de treinos, visando a Copa do Mundo da categoria, no fim de setembro, no Chile / Crédito: Jogada 10

Montoro vai vestir a camisa da seleção argentina sub-20, time que trabalha sob as orientações do técnico Diego Placente. Nesta sexta-feira (29), o meia-atacante do Botafogo foi convocado para um período de treinos da Albiceleste, no próprio país natal, em setembro, visando o Mundial da categoria. Ele foi o único jogador que atua no Brasil lembrado na lista. A preparação da Argentina começa na segunda-feira (1) e se estende até o sábado (6), em Buenos Aires. Como será uma Data-Fifa, Montoro não desfalcará o Botafogo.