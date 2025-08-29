Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da Holanda

Com a convocação, Memphis Depay se junta a outros dois corintianos que também estarão em seleções: o goleiro Hugo Souza, chamado pelo Brasil, e o volante José Martínez, que defenderá a Venezuela mesmo estando em recuperação de uma cirurgia na mão.

Apesar da ausência temporária, a presença de Memphis com a Holanda não deve ser problema para o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, no dia 10 de setembro. O último compromisso da seleção europeia acontece três dias antes, o que garante tempo para o retorno do atacante a São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.