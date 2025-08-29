Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da Holanda

Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da HolandaAtacante estará nos jogos contra Polônia e Lituânia pelas Eliminatórias da Copa. Retorno acontece antes da decisão contra o Athletico-PR
A seleção da Holanda divulgou nesta sexta-feira (29/8) a lista de 25 jogadores chamados por Ronald Koeman para a Data Fifa de setembro. Entre os convocados está o atacante Memphis Depay, do Corinthians, que defenderá o país nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa.
Os holandeses lideram o Grupo G, com seis pontos em dois jogos. No dia 4 de setembro, recebem a Polônia, às 15h45 (de Brasília). Já no dia 7, enfrentam a Lituânia, fora de casa, às 13h.
Com a convocação, Memphis Depay se junta a outros dois corintianos que também estarão em seleções: o goleiro Hugo Souza, chamado pelo Brasil, e o volante José Martínez, que defenderá a Venezuela mesmo estando em recuperação de uma cirurgia na mão.
Apesar da ausência temporária, a presença de Memphis com a Holanda não deve ser problema para o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, no dia 10 de setembro. O último compromisso da seleção europeia acontece três dias antes, o que garante tempo para o retorno do atacante a São Paulo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar