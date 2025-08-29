Matheuzinho não tem lesão detectada, mas vira dúvida no Corinthians pro Dérbi

Lateral-direito sentiu uma sobrecarga na coxa direita e pode desfalcar o Timão no clássico contra o Palmeiras. Matheus Bidu está suspenso / Crédito: Jogada 10

O Corinthians recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (29/8) após a realização de exame de imagem em Matheuzinho. O lateral-direito não teve lesão detectada na coxa direita, apenas uma sobrecarga na região posterior da perna. Apesar do alívio, o jogador segue como dúvida para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (31/8), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, Matheuzinho acusou dores após uma arrancada no ataque e precisou ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo. A possível ausência preocupa o Timão, já que a equipe não conta com um substituto de ofício para a posição. O zagueiro Félix Torres vem sendo utilizado como alternativa imediata na lateral direita.