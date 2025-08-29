Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mário Bittencourt afirma que Fluminense não deve contratar mais reforços na janela

Mandatário explica que Tricolor deve finalizar a janela com quatro atletas: John Kennedy, Lucho Acosta, Santi Moreno e Igor Rabello
Antes do revés por 1 a 0 para o Bahia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Salvador, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o Fluminense não deve trazer mais reforços nesta janela. 

De acordo com o dirigente, o clube deve terminar a janela, que se encerra no dia 2 de setembro, com os quatro reforços já anunciados. John Kennedy, Lucho Acosta, Santiago Moreno e Igor Rabello chegaram ao clube.

Vale lembrar que o clube vendeu o colombiano Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador era o principal destaque do time e teve grandes atuações no Mundial de Clubes, dos Estados Unidos.

Sonho de mais um zagueiro ficou pelo caminho

O clube ainda sonhava com mais um zagueiro e chegou a tentar repatriar Nino, que foi campeão da Libertadores em 2023. Entretanto, o Zenit, da Rússia, fez jogo duro para liberar o brasileiro.

“Para ser muito honesto com você, a gente teve um momento que a gente estava com três ou quatro zagueiros machucados. As previsões de retorno eram um pouco mais longas. Mas a gente tem um departamento médico muito bom, muito competente, e um fisioterapeuta, que é o Filé, que coordena todo o nosso departamento de fisioterapia, que conseguiu acelerar essas recuperações”, disse Mário ao canal SporTV.

“Além de tudo a gente teve… Enfim, não foi uma grata surpresa porque a gente já conhece o jogador. Mas nos jogos que a gente precisou usar o Davi (Schuindt), que é o nosso zagueiro da casa, e ele também foi muito bem. Então, a princípio a gente fechou, porque de zagueiro hoje nós temos Thiago (Silva), Freytes, Ignácio, o Igor chegou, temos o Manoel, o Thiago Santos também joga ali, e também o Davi, como eu disse a você, que é um jogador que entregou bastante”, completou.

“Então a tendência é que a gente feche, tenha esse fechamento de janela para os jogadores que a gente já contratou. Chegaram quatro jogadores. A gente havia perdido o Arias, precisamos trazer mais jogador de lado de campo, trouxemos o Santi, nós já tínhamos peças muito interessantes no time, como o próprio Serna, que hoje é um titular nosso, o Acosta foi uma opção também muito interessante que nós fizemos, o John é um atleta da casa, que a gente já conhece bastante, agora a gente trouxe o Igor Rabello”, completou.

