Mário Bittencourt afirma que Fluminense não deve contratar mais reforços na janela

“Além de tudo a gente teve… Enfim, não foi uma grata surpresa porque a gente já conhece o jogador. Mas nos jogos que a gente precisou usar o Davi (Schuindt), que é o nosso zagueiro da casa, e ele também foi muito bem. Então, a princípio a gente fechou, porque de zagueiro hoje nós temos Thiago (Silva), Freytes, Ignácio, o Igor chegou, temos o Manoel, o Thiago Santos também joga ali, e também o Davi, como eu disse a você, que é um jogador que entregou bastante”, completou.

“Então a tendência é que a gente feche, tenha esse fechamento de janela para os jogadores que a gente já contratou. Chegaram quatro jogadores. A gente havia perdido o Arias, precisamos trazer mais jogador de lado de campo, trouxemos o Santi, nós já tínhamos peças muito interessantes no time, como o próprio Serna, que hoje é um titular nosso, o Acosta foi uma opção também muito interessante que nós fizemos, o John é um atleta da casa, que a gente já conhece bastante, agora a gente trouxe o Igor Rabello”, completou.