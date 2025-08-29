Manchester United x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Pressionado, o United volta a campo na Premier League. Os Red Devils recebem o Burnley neste sábado (30), às 11h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Old Trafford, em Manchester, e os donos da casa buscam a primeira vitória nesta temporada 2025/26. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Sevilla anuncia a contratação de Azpilicueta Como chega o Manchester United Os Red Devils fazem um péssimo início de temporada e ainda não venceram na Premier League. O time comandado pelo português Rúben Amorim tem um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas e está perto da zona de rebaixamento, na 16ª posição. Além disso, o United foi eliminado para um time da 4ª divisão na Copa da Liga Inglesa, nos pênaltis, com direito a cobrança errada do brasileiro Matheus Cunha, principal contratação do clube na janela de transferências. Como chega o Burnley Por outro lado, o Burnley vive uma fase mais tranquila neste início de temporada e somou três pontos nas duas primeiras rodadas. O principal objetivo do clube é permanecer na elite do futebol inglês e começa esta terceira rodada na 10ª posição.