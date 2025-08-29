Internacional é condenado a pagar Flamengo por Thiago Maia

Colorado terá que pagar cerca de R$ 10 milhões para o Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O Internacional perdeu para o Flamengo também na Justiça. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) condenou o clube gaúcho, nesta sexta-feira (29), a pagar os valores das parcelas da contratação do volante Thiago Maia, segundo o jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, o Colorado terá que desembolsar 1,4 milhão de euros (R$ 8,9 milhões na cotação atual). O Flamengo vendeu Thiago Maia no início deste ano. Contudo, o Internacional nunca honrou as parcelas. Dessa forma, o Rubro-Negro levou o caso para a Justiça. O clube gaúcho, que ainda pode recorrer da decisão, se recusa a pagar a dívida, além de utilizar o volante normalmente durante a temporada. Aliás, ele atuou nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores.