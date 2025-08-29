Guga e Martinelli exaltam papel de Thiago Silva no Fluminense: ‘Visão mais ampla em campo’

Monstro foi titular no revés para o Bahia e tentou constantemente ajustar o sistema defensivo e orientar os companheiros na Fonte Nova / Crédito: Jogada 10

Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Thiago Silva foi titular no Fluminense diante do Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, em campo, o experiente zagueiro tentou ajustar constantemente o sistema defensivo, porém em um vacilo, o time colocou tudo a perder e saiu derrotado por 1 a 0, em Salvador. Apesar do revés, o Monstro mostrou que é essencial para o esquema do técnico Renato Gaúcho. Afinal, foi muito comunicativo e a todo momento orientou seus companheiros sobre o posicionamento. Com isso, recebeu muitos elogios de outros atletas, como Guga e Martinelli.

“É um cara muito experiente, que tem uma visão mais ampla dentro de campo, e ele faz de tudo para ajustar, para nos ajudar. A gente tem ele como uma grande referência dentro do grupo, e ele ajuda muito”, destacou o lateral-direito. “Era [a conversa] para a gente recompor um pouquinho mais. O Renê já estava um pouco mais desgastado, com o cartão, então foi para a gente não acabar deixando ele no mano a mano. Para a gente baixar um pouquinho para conseguir ajudar ele. Aí logo depois a gente foi substituído, mas quem entrou também escutou esse recado”, explicou Martinelli. Sequência do Tricolor na temporada O capitão tricolor está em seu último ano de contrato e já deixou claro que pode se aposentar em julho de 2026. No entanto, ainda não bateu o martelo sobre o assunto, visto que segue com um ótimo rendimento dentro das quatro linhas.