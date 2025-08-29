Flamengo demite Bruno Spindel, homem-forte da antiga gestão

Dirigente, que participava de negociações em 2024, tinha um papel mais voltado para o lado financeiro após chegada de Bap no clube

Spindel foi o homem-forte dos contratos do futebol na gestão Rodolfo Landim. O dirigente fazia uma dobradinha com o antigo vice de futebol, Marcos Braz, e conduzia as negociações de reforços com foco mais na parte burocrática das tratativas.

O Flamengo demitiu o diretor-executivo de futebol Bruno Spindel, que estava no clube desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello. Afinal, o dirigente perdeu espaço com a chegada do presidente Luiz Eduardo Baptista. A informação inicial foi da “Coluna do Fla”.

Na gestão de Bap, Bruno Spindel, contudo, já não participava mais da busca por contratações e cumpria funções mais internas de finanças e planejamento. Assim, o diretor José Boto teve a missão de prospectar novos jogadores ao Rubro-Negro.

No início de 2025, Bap afirmou que Spindel era um “excepcional trader, um cara que entende muito disso”, por conta da experiência no mercado financeiro. O português José Boto concordou com a análise de Bap e determinou as novas funções do dirigente.

Por fim, Spindel comandou a pasta do Marketing nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello, fazendo a transição para o futebol na gestão Landim. No início do ano, o profissional recebeu sondagens de outros clubes do Brasil. Atlético-MG, Santos e até o rival Vasco foram algumas das agremiações que procuraram o dirigente, que preferiu permanecer no Flamengo.