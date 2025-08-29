Escalação do Palmeiras: Giay e Aníbal Moreno devem voltar

Pressionado por vitórias recentes do rival, Abel Ferreira testa alterações no time para o clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras pode ter mudanças importantes para o Dérbi contra o Corinthians. A equipe realizou um treino tático e posicional na tarde desta sexta-feira (29). O técnico Abel Ferreira, aliás, testou algumas alterações na equipe titular. O lateral Giay e o volante Aníbal Moreno, por exemplo, devem retornar ao time. O clássico, que ocorre no domingo (31), é de grande importância para o Verdão. O treinador português, de fato, pode fazer ao menos duas trocas no time titular. Na lateral direita, a tendência é a volta do argentino Giay. Ele deve entrar na vaga que foi de Khellven na última partida do time. Já no meio de campo, Aníbal Moreno retorna de suspensão e deve disputar uma posição com Emiliano Martínez.