Corinthians vive drama na lateral com lesão de Matheuzinho às vésperas do Dérbi

Dorival admite preocupação com falta de opções. Félix Torres deve ser improvisado, e garoto da base surge como alternativa emergencial
A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, na quarta-feira (27), pelas quartas de final da Copa do Brasil, trouxe também dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior. Afinal, o lateral-direito Matheuzinho precisou ser substituído com dores na coxa e virou preocupação para o clássico contra o Palmeiras, no domingo (31), pelo Brasileirão.

A situação é delicada porque Matheuzinho é o único lateral-direito de ofício no elenco. O jovem Léo Maná, que poderia ser opção, foi emprestado ao Criciúma no início do mês. Sem alternativas naturais, Dorival tem recorrido ao improviso. O zagueiro Félix Torres foi deslocado para a lateral, mas vem acumulando más atuações. Recentemente, o treinador saiu em defesa do atleta.

“Félix é um jogador de seleção equatoriana. Dentro da humildade, se dispôs a atuar fora da sua posição, não é fácil, não é simples. Eu peço ao torcedor que tenha paciência e entendimento que é necessário que a gente provoque em atletas uma condição de acreditarem, a cada dia mais, que são capazes de realizar situações em campo. Com o Félix não é diferente”, disse Dorival.

Na ausência de Matheuzinho, a primeira alternativa segue sendo manter Félix improvisado. Outra opção é recorrer ao garoto João Vitor, o Jacaré, de 18 anos, que disputou apenas duas partidas pelo profissional em fevereiro, no Campeonato Paulista. Apesar de já treinar com os titulares, Dorival entende que o jovem ainda precisa amadurecer.

“Ele precisa ainda de um pouco mais de cancha, de trabalho, para que busque alguns comportamentos importantes para a função”, completou o treinador.

Com tantas baixas, o Corinthians pode repetir a estratégia usada no segundo tempo contra o Athletico: atuar com três zagueiros. Nesse cenário, Cacá entraria ao lado de Gustavo Henrique e André Ramalho, liberando o meio-campo e reduzindo a necessidade de laterais.

Dorival também tem problemas na outra lateral

O problema se agrava porque, no clássico, Dorival também não terá o lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o setor, no entanto, há substituto imediato: o argentino Fabrizio Angileri, que aproveitou bem as chances recebidas.

Além de Matheuzinho, o departamento médico do clube ainda conta com Yuri Alberto, André Carrillo e José Martínez. Por outro lado, a partida contra o Athletico marcou o retorno do atacante Memphis Depay.

O Dérbi entre Corinthians e Palmeiras acontece neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

