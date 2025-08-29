Conmebol denuncia Inter por atraso em jogo contra o Flamengo após excesso de papel picado

Conmebol denuncia Inter por atraso em jogo contra o Flamengo após excesso de papel picadoClube gaúcho também responde por outras infrações, incluindo o uso de sinalizadores por parte da torcida
A Conmebol abriu processo disciplinar contra o Internacional após o episódio que atrasou em 21 minutos o início da partida contra o Flamengo, pelas oitavas da Libertadores, no dia 20 de agosto, no Beira-Rio. O atraso foi provocado por uma “chuva” de papel picado lançada das arquibancadas, que cobriu grande parte do gramado.
Além da denúncia pelo incidente, o clube gaúcho também responde por outras infrações, incluindo o uso de sinalizadores por parte da torcida. A Conmebol baseou os apontamentos no Código Disciplinar e no Regulamento de Segurança, e o Tribunal Disciplinar da entidade vai avaliar o caso para definir as punições.
O Internacional já apresentou defesa. O regulamento não é claro sobre situações como essa, mas cita a possibilidade de multa quando há descumprimento do horário oficial da partida.
Durante o jogo, vencido pelo Flamengo por 2 a 0, a quantidade de papel impediu o árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai, de autorizar o início. O juiz, inclusive, reuniu os jogadores e só liberou o confronto após a limpeza parcial do gramado.
No dia seguinte, a diretoria colorada reconheceu que a ação com papéis fazia parte da programação. Porém, admitiu que a execução não ocorreu como o planejado, resultando no atraso do duelo.