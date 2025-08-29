Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com caixa reforçado, Santos acelera negociações por reforços na reta final da janela

Com caixa reforçado, Santos acelera negociações por reforços na reta final da janela

Venda de Luca Meirelles e repasse por Patati garantem mais de R$ 67 milhões ao clube, que mira pelo menos três contratações para Vojvoda
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos ganhou fôlego financeiro importante para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. A menos de uma semana para o fechamento da janela de transferências, o clube trabalha para concretizar ao menos três contratações, agora com mais de R$ 67 milhões em caixa após duas movimentações recentes.

A principal delas foi a venda do atacante Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk, em negociação de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões). Como detinha 70% dos direitos econômicos, o Peixe embolsará pouco mais de R$ 52 milhões.

Outro reforço inesperado ao orçamento veio da transferência de Wesley Patati para o AZ Alkmaar, da Holanda. O Santos havia mantido 40% do lucro de uma futura negociação quando o atacante foi para o Maccabi Tel Aviv. Com a saída por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), o Peixe vai lucrar 2,28 milhões de euros (R$ 14,4 milhões).

Com os cofres mais robustos, o diretor executivo Alexandre Mattos acelera tratativas. O zagueiro Adonís Frias, do León, está perto de fechar, em operação que pode superar R$ 20 milhões. Outro alvo é Tomás Palacios, da Inter de Milão, cujo empréstimo já foi encaminhado, mas corre risco de ser frustrado diante do interesse do Zenit.

Contudo, o nome mais complicado é o de Rômulo, do Tigres, por quem o Santos estuda oferecer cerca de R$ 30 milhões. Mas o valor está sendo considerado elevado e de difícil viabilização. Além disso, a diretoria mantém conversas para trazer um atacante.

O mercado do Santos até aqui

Mesmo diante das dificuldades financeiras ao longo de 2025, o clube já havia buscado soluções de mercado sem custos, como as chegadas de Mayke, Igor Vinicius e Willian Arão. Agora, com recursos extras, o Peixe busca encorpar o elenco e atender às principais demandas do técnico argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar