Ciúmes, invasão e duplo homicídio: pai de atleta do Palmeiras é condenado a 14 anos de prisão

Sebastião Tomé Gomes, de 61 anos, recebeu nova sentença nessa quinta-feira (28) e terá que cumpri-la em regime fechado de forma imediata / Crédito: Jogada 10

Sebastião Tomé Gomes, de 61 anos, recebeu nova sentença do Tribunal do Júri do Distrito Federal nessa quinta-feira (28) e foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio duplo. Pai do atacante Felipe Anderson, do Palmeiras, o senhor acabou detido horas depois da leitura da pena e deve cumprir a condenação de imediato. A análise do caso se arrastava desde 2015 e terminou com quatro votos favoráveis à condenação e três pela absolvição — margem considerada apertada pela defesa. Com o resultado, o réu foi responsabilizado pelo atropelamento que matou duas pessoas na QC 01 de Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal, há mais de dez anos.

Fernando Anderson defendia a Lazio, da Itália, à época do crime e evitou falar publicamente sobre o episódio. Por meio de assessoria, se limitou a dizer que estava abalado com o caso. O meia revelado pelo Santos também passou por West Ham, da Inglaterra, e Porto, de Portugal, antes de assinar com o Palmeiras em 2024. Crime motivado por conflito pessoal O caso julgado envolve um episódio violento com pano de fundo emocional. De acordo com a acusação, Sebastião mantinha um conflito com Bruno Santos da Silva, de 30 anos, por causa de Salmeriza Alves Pugas — envolvida com ambos. Até que no dia 12 de janeiro de 2015, Sebastião decidiu perseguir e atropelar Bruno, por volta das 3h, em Santa Maria. De acordo com a análise, o pai de Felipe Anderson jogou seu carro contra a moto da vítima e o prensou contra o muro de uma casa. Como resultado da colisão, o carro de Sebastião invadiu a residência e atingiu fatalmente Noêmia Caldeira Gomes, de 61 anos, que dormia em um dos quartos. A mulher não tinha qualquer envolvimento no caso, mas também morreu na hora.

Conversas reveladas nos autos O teor emocional do caso ganhou ainda mais relevância após as investigações incluírem trocas de mensagens entre o condenado e Salmeriza. Em trechos extraídos de conversas do celular pessoal, Sebastião fazia referências ameaçadoras contra Bruno. “Vou arrumar uma arma”, “Quero dar uns tiros nele”, “Vou chamar uns amigos” e o “Corno está ai?” constavam entre as mensagens trocadas pelo casal. A última interação ocorreu às 3h11, minutos após o crime, escrito: “Matei”. Ainda em 2015, Sebastião desmentiu o ato intencional à Polícia Civil do DF: “[Foi] acidente. A pista acabou, tinha uma bifurcação…”, declarou à época.

Histórico judicial do processo Sebastião chegou a ficar detido na mesma semana do crime, mas permaneceu em liberdade ao longo da tramitação judicial devido ao alvará obtido junto à Justiça do DF. Em 2023, a defesa conseguiu anular a condenação anterior e forçar um novo julgamento — mantendo-o, portanto, fora da prisão. Já a nova audiência, realizada nesta semana, não só confirmou a condenação como determinou o início imediato do cumprimento da pena.