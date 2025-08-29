Chelsea x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino é válido pela terceira rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Chelsea e Fulham disputam neste sábado (30) o clássico londrino que vai abrir a terceira rodada da Premier League 2025/26. As equipes se enfrentam às 8h30 (de Brasília), em Stamford Bridge. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Milan bate o Lecce e vence a primeira no Italiano Como chega o Chelsea Os Blues estão invictos na Premier League e somam quatro pontos em duas rodadas. Assim, o time está atrás somente de Arsenal, Tottenham e Liverpool, que estão com 100% de aproveitamento neste início de competição. Além disso, o Chelsea chega embalado após a goleada por 5 a 1 sobre o West Ham na última rodada, com direito a assistência de Estêvão. Porém, Cole Palmer é tratado como dúvida e, caso ele não jogue, Estêvão deve receber outra oportunidade. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Enzo Maresca repita a escalação com o outro brasileiro João Pedro no ataque.

Como chega o Fulham Por outro lado, o Fulham não faz um grande início de temporada e ainda não venceu nesta edição da Premier League. Mas o time vem de uma classificação sobre o Bristol City na Copa da Liga Inglesa. Além disso, o técnico Marco Silva conseguiu poupar os titulares e a equipe chega com o fôlego completo para o clássico. O Fulham empatou com Brighton e Manchester United nas duas primeiras rodadas, ambas por 1 a 1. O time aposta em Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, mas também liberou o meia Andreas Pereira para o Palmeiras.